À Strasbourg, la bibliothèque nationale fait la chasse aux livres contaminés à l'arsenic

REPORTAGE

Des livres contaminés à l'arsenic… On dirait presque le résumé du roman d'Umberto Eco, Au nom de la rose, mais l'histoire est bien réelle. Depuis quelques semaines, des milliers d'ouvrages seront retirés des bibliothèques allemandes, soupçonnés d'être contaminés à l'arsenic. En cause : un pigment vert, utilisé au 19ème siècle, pour colorer le cuir. Et l'Allemagne n'est pas la seule concernée. En Alsace voisine, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg procède elle aussi à des vérifications.

Travail de fourmi

C'est dans des pièces secrètes que sont stockés les livres anciens de la BNU de Strasbourg. Parmi eux, des ouvrages du 19ème potentiellement contaminés. "À partir des années 1840, c'était très à la mode d'avoir des livres verts et pour produire ce vert, on utilisait de l'arsenic, donc un produit dangereux que lorsqu'on le respire", détaille Jérôme Schweitzer, conservateur à la bibliothèque.

L'arsenic peut provoquer des malaises, des vomissements, voire des cancers. Alors Jérôme Schweitzer et ses collègues tentent de retirer des rayons tous les livres à la couverture vert émeraude. Sauf que… "C'est possible qu'on ait gardé la couverture d'origine avec de l'arsenic, mais qu'on l'ait relié avec une reliure de conservation. Et donc il faudrait ouvrir les livres pour savoir si la couverture est là ou pas", confie le conservateur. Un travail qui va prendre des mois car la BNU possède des centaines de milliers d'ouvrages datant du siècle concerné.

"Si on mettait bout à bout tous les livres qu'on a, ça couvrirait 70 kilomètres de rayonnages. D'où la difficulté de repérer les livres qui pourraient présenter un risque", ajoute-t-il. Si un tel livre venait à apparaître, il serait d'abord numérisé avant d'être stocké dans une boîte hermétique.