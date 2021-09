A quoi va ressembler le revenu d'engagement pour les jeunes voulu par Macron ?

REPORTAGE

Jean Castex a annoncé lundi vouloir former "1,4 million de demandeurs d'emploi en 2022". Et le Premier ministre s'intéresse aussi aux jeunes. Un revenu d'engagement va en effet être versé au moins de 25 ans qui devront suivre en échange un parcours d'accès à l'emploi. Un dispositif inspiré de la garantie jeunes, déjà en place à la Mission Locale de Vitry-sur-Seine.

S'entraîner pour un entretien d'embauche

"Je m'appelle Ousmane et depuis mes 15 ans je voulais faire de la mécanique auto. Ça me fait plaisir de rendre service aux gens et de rendre les choses moches plus belles." Apprendre à se présenter en public, c'est le premier exercice pour ce jeune homme de 20 ans, guidé par Dominique, qui a en charge dix jeunes.

Il a trois semaines pour les rendre autonomes et leur apprendre la réussite d'un entretien d'embauche. "On les oblige à venir, à prendre les transports et à sortir de chez eux parce que certains ne sortent pas spécialement de leur quartier. On les emmène aussi voir des expositions. L'objectif derrière, c'est qu'ils prennent confiance en eux. Qu'ils arrêtent de parler de leurs échecs et qu'ils parlent en positif de leur parcours", explique-t-il.

Montrer leurs progrès régulièrement

Pendant un an, ces jeunes, tous issus de familles en difficulté, perçoivent près de 500 euros par mois. Crucial, selon Nathan, pour relever le défi. "Quand on est en recherche d'emploi et que l'on n'a pas d'argent pour subvenir à ses besoins, ça complique les choses. J'ai par exemple la carte Navigo à payer donc ça me permet vraiment d'évoluer pour trouver un emploi", assure ce dernier. En contrepartie, les jeunes doivent régulièrement montrer leurs progrès, sous peine de voir leur aide financière suspendue.

Ce revenu d'engagement sera réparti en fonction de trois niveaux d'aide : soit un coup de pouce ponctuel, soit davantage de soutien et une allocation sur plusieurs mois, soit l'équivalent de cette garantie jeunes pendant un an. L'idée sera vraiment de faire du sur mesure, en fonction des besoins de chacun.