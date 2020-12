À quand remontent les origines du riz au lait ?

Du riz, du lait et du sucre : la recette du riz au lait est très simple à réaliser pour se concocter un délicieux dessert. En revanche, les origines de cette préparation sont moins connues et remontent aux alentours des 15e et 16e siècle, rappelle Olivier Poels, dans sa chronique Les Papilles de la Nation, de l’émission Historiquement Vôtre.

Pendant longtemps un plat salé...

Le riz au lait est un plat mondial. Il est donc difficile de déterminer avec précision où il est né. "Son histoire est évidemment très liée aussi avec le riz, sa culture et surtout son expansion", explique Olivier Poels. En revanche, on peut dater le concept du riz au lait tel qu'on le mange aujourd'hui, c'est-à-dire un dessert avec du riz cuit dans du lait et sucré. "Pendant très longtemps, le riz cuit avec du lait était un plat salé dans lequel on rajoutait éventuellement de la viande ou du bouillon. C'était le cas au Moyen-Age par exemple. D'ailleurs, en France, on n'avait pas forcément de riz pour faire cette bouillie, puisque le riz n'y a été introduit qu'autour du 15ème siècle, donc on mettait plutôt du millet, de l'orge, des céréales."

Le riz au lait comme dessert remonte donc probablement autour du 15e-16e siècle, et on le trouve dans un livre de cuisine néerlandais, qui s'appelle La cuisine notable. Mais là aussi, l'évolution des produits a changé la recette, puisque la vanille est arrivée plus tard. "Il faut savoir que ce plat est probablement beaucoup plus ancien dans d'autres civilisations, et notamment en Asie ou en Inde, où on cuisait du riz avec du lait, et dans lequel on rajoutait des épices", souligne Olivier Poels.