A peine déballés, des cadeaux de Noël finissent sur des sites de ventes entre particuliers

Près de six millions de Français revendent leurs cadeaux après Noël. Mais cette année, ils sont plus nombreux. "On est en croissance sur le nombre d'annonces qui ont été mises en vente. Hier déjà, à midi, on avait plus de 350.000 annonces qui avaient été publiées et on s'attend à ce que d'ici, la fin de la période de la revente des cadeaux, donc en janvier, on ait environ 4,5 millions d'annonces qui soient mises en vente", se réjouit Hélène Slamich, responsable des ventes entre particulier pour la plateforme Rakuten.

Une pratique encrée dans les habitudes

Des chiffres "énormes" par rapport aux années précédentes et une pratique qui s'est "encrée dans les habitudes des Français", pour la responsable. "On voit passer beaucoup de produits culturels, donc typiquement des jeux vidéo ou alors des CD, des livres et des DVD qui sont liés à l'actualité culturelle. On a vu passer la dernière BD d'Astérix, Astérix et le Griffon." La revente des cadeaux après Noël serait donc devenue "un geste ordinaire".