À partir du 1er janvier 2019, l'inscription sur les listes électorales pourra se faire de chez soi

À quelques mois des élections européennes, l’Etat simplifie les procédures d’inscription sur les listes électorales. En effet, à compter du 1er janvier 2019, non seulement le délai d’inscription sera rallongé, mais il sera désormais possible d’utiliser un serveur en ligne.

Lutter contre l'abstentionnisme. L’objectif est de renforcer la fiabilité des listes et de faciliter le travail des mairies, indique le ministère de l’Intérieur. Mais nulle doute que la mesure vise aussi à lutter contre l'abstention. Jusqu’à présent, pour pouvoir participer à un scrutin, les électeurs devaient s’être inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre de l’année précédant le vote. Ainsi, pour l’élection présidentielle de 2017, vous aviez jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire porter votre nom sur les listes électorales. La démarche s’effectuait en mairie, ou par courrier.

Deux sites pour s'inscrire. Désormais, les électeurs auront plus de temps pour s’inscrire. Ainsi, pour voter lors du scrutin des européennes, prévu le 26 mai, ils auront jusqu’au 31 mars, soit trois mois de plus. Surtout, ils pourront effectuer les démarches de chez eux, via deux sites internet www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, après s’être munis d’une version numérisée d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

[#Elections]

Les élections européennes ont lieu le 26 mai 2019. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019 :

en ligne

par courrier

sur place

Plus d'infos https://t.co/3KzfyIA7D3

Le point en image ⬇️ pic.twitter.com/114juFRJMR — service-public.fr (@servicepublicfr) 21 décembre 2018

Cette nouvelle procédure correspond à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU), géré par l’Insee et qui va délester les mairies de nombreuses tâches administratives. L’institut s’occupera notamment, grâce aux données collectées lors du recensement citoyen, de l’inscription automatique des jeunes de 18 ans.

Bon à savoir. Pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut, en plus d’avoir fait son inscription sur les listes électorales, être majeur à la veille du scrutin, de citoyenneté française ou être un ressortissant communautaire, et jouir de ses droits civiques.