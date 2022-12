À Paris, un collège incite ses élèves aux économies d'énergie à l'aide de dessins

Des économies d’énergie jusque dans les salles de classe. Le collège Georges-Braque, dans le 13e arrondissement de Paris, a été récompensé par le championnat d’hiver des économies d’énergie, pour les efforts réalisés par les élèves. Ils ont dessiné et collé un peu partout sur les murs des affiches pour inciter aux éco-gestes. Europe 1 s'est rendue dans l'établissement à la rencontre de ces élèves sensibilisés à la sobriété énergétique.

Clins d'œil à la bande dessinée

"Marion, peut-être que tu peux expliquer, dans la cage d’escalier ?", demande Aurelia Talenti, professeure de physique-chimie et chargée de coordonner l’initiative, à son élève. "J’ai dessiné les frères Dupont. Il y en a un qui dit 'Éteignez la lumière', et l’autre qui dit 'Je dirais même mieux, ne la rallume pas'", décrit l'élève de quatrième et éco-déléguée.

Marion a réalisé des dessins pour inciter à faire des économies d'énergie.

Crédits : Margaux Fodéré/Europe 1

"En haut c’est écrit 'allumez', donc on imagine que c’est la lumière qui est allumée et on voit les deux ours qui sont séparés parce que la banquise, elle fond. Et en bas on voit 'la lumière est éteinte', les deux ours sont ensemble, ils sont contents", poursuit Marion en décrivant cette affiche au fond de la salle de science.

Une économie de 20% d'énergie

L’objectif de ces dessins collés sur les murs est de faire des économies d’énergie, tout en continuant l’apprentissage, explique la professeure de physique-chimie. "Dans les salles dans lesquelles il y a des enseignements d’allemand, on l’a mis en allemand, on a même fait du latin et du grec." Pour Marion, qui a dessiné la plupart de ces affiches, tout le monde doit faire des efforts. "Il faut apprendre à faire les bons gestes, tout le temps, pour pourvoir faire peut-être un petit peu avancer les choses."

Et les résultats sont au rendez-vous, se félicite l'enseignante. "Nous avons réalisé une économie de 20% (entre 2020 et 2021, ndlr). Nous, on s’est concentrés sur la chasse au gaspillage d’énergie électrique : lumières, enceintes, ordinateurs, vidéo projecteurs", détaille-t-elle. La prochaine étape sera de s’attaquer au gaspillage de chauffage, en veillant à bien fermer les fenêtres.