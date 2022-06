À Paris, les militants ont célébré le retour de la marche des fiertés après deux ans d'absence

REPORTAGE

Ce samedi avait lieu la marche des fiertés en France. Toutefois, en raison de la fusillade à Oslo, les autorités ont appelé à la vigilance. Mais ces mises en garde n'ont pas empêché les militants de se rassembler. Près de 30.000 personnes étaient attendues pour faire la fête. Après deux ans de crise sanitaire, la "Pride" reprend des couleurs ce samedi avec le grand retour des célèbres chars et des concerts. Ce rassemblement s'est déroulé dans une ambiance festive, pour le plus grand bonheur des participants comme Samuel : "C'est le retour des chars. L'année dernière, c'était un peu vide. Les chars n'étaient pas là, l'ambiance, elle était différente", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"La Pride, c'est très important pour nos droits"

Pour Célia, c'était sa toute première marche des fiertés avec ses amies. Venue avec soin drapeau arc-en-ciel, la jeune femme avait des étoiles pleins les yeux. "C'est incroyable", lance Célia, qui explique "se sentir plus chez elle ici que chez elle. On est tous en communion, c'est trop bien. En plus, on se sent bien, car on voit que personne ne nous juge. C'est familial, donc tout le monde est content."

Pour un autre participant, la "Pride", c'est très important pour nos droits et pour nous".

Comme Célia, André ou Mélissa, ils sont des milliers à se rassembler ce samedi soir sur la place de la République pour une soirée entière de festivités.