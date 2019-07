À Nice, trois ans après l'attentat : "Ne culpabilisez plus d'avoir survécu"

REPORTAGE

Les plaies et le souvenir. À Nice, trois ans après l'attentat meurtrier du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et 206 blessés, une cérémonie d'hommage a eu lieu dimanche matin à la villa Masséna, au lendemain du premier feu d'artifice organisé dans le cadre d'un 14-Juillet depuis 2016.

"Ne cachez pas vos handicaps"

Une rose blanche à la main, les familles se sont recueillies à l'issue de la cérémonie à deux pas de la Promenade des Anglais sur la stèle où, dans un cœur en verre, les noms des 86 victimes ont été gravés. Ces noms ont été égrenés pendant de longues minutes au cours de la cérémonie.

" Battez-vous pour que les procédures judiciaires ne portent plus atteinte aux corps des défunts "

Un peu plus tôt, un représentant de l'association Promenade des Anges, Thierry Vimal, a pris la parole au nom des disparus : "Ils nous disent : 'Prenez soin des enfants et des adolescents, ne culpabilisez plus d'avoir survécu, n'ayez pas honte de vos cicatrices, de vos stigmates, de vos handicaps, ne les cachez pas. Battez-vous pour que les procédures judiciaires ne portent plus atteinte aux corps des défunts et que leurs familles soient informées avec clarté, respect. Agissez pour la déradicalisation et la paix'."

86 faisceaux vont illuminer le ciel niçois

Anne Murris, présidente de l'association Mémorial des Anges, a ensuite lu une poème. "C'est toujours très douloureux parce qu'on n'est pas guéris", confie Augusta, blessée le soir de l'attentat. "Aujourd'hui, venir ici était très important pour moi, pour tous ceux qui sont partis." Dimanche soir, à 22h34, l'heure à laquelle le terroriste a débuté son massacre, 86 faisceaux illumineront le ciel de Nice en marge d'un concert de l'Orchestre philharmonique de Nice au jardin Albert-1er.