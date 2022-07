À Marseille, les «minots» apprennent à nager avec les champions

REPORTAGE

Ils font leurs premières brasses dans le bassin olympique du cercle des nageurs de Marseille. 150 enfants bénéficient de l’opération "un pas vers la mer" lancée par l’association Marseille Capitale de la mer. "Moi, j'avais un peu peur de me noyer, mais en une semaine, j'ai réussi à nager", raconte Massi, 9 ans.

"Un pas vers la mer", ce sont des cours de natation le matin, et des activités l’après-midi comme la visite de la réplique de la Grotte Cosquer ou des balades ludiques dans les Calanques. "On voit qu’ils ont envie, ils nagent sur quelques mètres au prix d’efforts incroyables, mais ils se régalent !", explique Patrick Fancello, co-fondateur de Marseille Capitale de la mer.

Une piscine qui a vu naître les plus grands

L'envie ne manque pas, mais à Marseille les piscines oui. Pour Paul Leccia, président du cercle des nageurs, ce bassin joue son rôle de bassin olympique en ouvrant ses portes à tous les petits marseillais qui ont envie et besoin d'apprendre à nager. Le Cercle des Nageurs, fondé en 1921, a formé certains des plus grands nageurs, dont Florent Manaudou, et aujourd’hui la championne du monde du 100 mètres papillon, Marie Vattel. C’est elle qui a remis aux enfants leur diplôme de natation ce vendredi, après s'être entraînée à leurs côtés.

Marseille labellisée initiative Impact 2024, en vue des Jeux Olympiques

L'opération "Un pas vers la mer" - pour rendre plus accessible la mer et le littoral aux petits marseillais - a été labellisée initiative Impact 2024 en vue des Jeux Olympiques, car Marseille va accueillir les épreuves de voile dans sa rade. Le comité des Jeux Olympiques soutient ainsi financièrement les projets qui utilisent le sport comme outil d'impact social.