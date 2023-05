À Lyon, on paiera bientôt son stationnement en fonction du poids de sa voiture

Une idée surprenante qui ne devrait pas ravir certains habitants de la métropole lyonnaise. Dans un an, ce que les habitants de Lyon devront payer pour stationner dépendra du poids de leur voiture. Ainsi, un tarif standard sera appliqué pour les véhicules pesant entre 1000 et 1725 kg, comme une Clio, une Golf ou un 2008, ce qui représente 3/4 des véhicules circulant dans la préfecture du Rhône.

Un tarif plus élevé pour les grosses voitures

En revanche, si le véhicule dépasse ce poids, le tarif du stationnement sera plus élevé. Une décision qui ne plait pas du tout aux propriétaires de ces gros véhicules. "C'est une aberration. Cela ne consomme pas plus qu'une voiture normale. On est un peu plus large, mais on peut toujours stationner sur les places normales. C'est complètement ridicule. Il faut toujours un bouc émissaire", rapporte Pierre au micro d’Europe 1.

"Je ne suis pas d'accord non plus. J'ai un SUV et je ne veux pas payer plus cher. Pour moi, une voiture, c'est une voiture. Petite ou grosse. C'est de la discrimination. Ce n'est pas normal", ajoute Thierry.

Il est important de noter qu'une famille de plus de trois enfants ne paiera pas ce tarif majoré. Mais à l'autre bout de la chaîne, les propriétaires de petits véhicules, comme une Fiat 500, paieront, eux, moitié prix. "Je trouve que c'est une bonne idée. J'ai acheté une petite voiture justement pour pouvoir aller en ville", témoigne Catherine au micro d’Europe 1. "On pollue moins. On prend moins de place donc c'est une forme de récompense", conclut Titouan.