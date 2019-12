À Lyon, la Fête des Lumières perturbée par la grève : "C’est une dizaine d’annulations par jour"

REPORTAGE

La Fête des Lumières a débuté jeudi, mais les hôteliers lyonnais font grise mine. Alors que cette période correspond traditionnellement à un pic de réservations, la grève dans les transports a forcé de nombreux touristes à annuler leur séjour. Beaucoup d’établissements comptent ainsi entre 20 et 30% d’annulations. "C’est une dizaine d’annulations par jour, il y en a eu encore une aujourd’hui pour samedi et dimanche. Une personne, qui vient de la région parisienne, n’a pas de train et ne pense pas en avoir dans les prochains jours. Ce sont les Français qui annulent en majorité, ceux qui habitent à environ deux heures de train", raconte le gérant d’un hôtel dans le VIe arrondissement de Lyon, interrogé par Europe 1.

"C’est un vrai problème économique. On comptait beaucoup là-dessus, on s’était préparés pour faire complet pendant trois ou quatre jours. Mais ce ne sera pas le cas, il y a des disponibilités vraiment partout", se désole-t-il.

"C’est la quatrième année que nous sommes impactés"

Pour les hôteliers, ces annulations ne sont malheureusement pas une première. Ces dernières années, la Fête des Lumières a été perturbée à plusieurs reprises. "C’est la quatrième année que nous sommes impactés. Nous avions dû annuler la Fête des Lumières juste après les attentats du 13-Novembre. L’an dernier, c’était les gilets jaunes. C’est un peu complexe", reconnaît Gérard Collomb. Pour rassurer les visiteurs, 1.200 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour sécuriser la Fête des Lumières.