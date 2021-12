Noël : à l'approche du réveillon, les adultes aussi raffolent des jouets

REPORTAGE

À l'approche du réveillon de Noël, les tout derniers retardataires se pressent dans les boutiques pour trouver les derniers présents encore disponibles dans les magasins de jeux déjà dévalisés par les plus pressés. Mais cette année, la concurrence a été rude aux rayons jouets. Les plus petits ont dû batailler avec les plus grands pour trouver ce jouet qui, avec le temps, deviendra si spécial à leurs yeux. En effet, un jouet sur cinq est offert à un adulte.

Les jeux de société pour "créer du lien et s'amuser"

Dans la boutique "Jeux Descartes", située dans le 5e arrondissement de Paris, le sous-sol est bondé. Ici, tous les articles sont destinés aux 15 ans et plus. Camille, presque trentenaire, a trouvé la perle rare : un jeu de construction qu'elle offrira à son grand frère. "C'est un jeu fait à partir de cartes. Celui qui a fait le meilleur lotissement gagne. Celui-là, je le découvre et j'en achète régulièrement. Les jeux de société, c'est trop bien parce que ça permet de créer du lien et de s'amuser en même temps".

Les adultes représentent 20% du marché

Juste à côté d'elle, Rajat, l'un des vendeurs, submergé par les piles de boîtes qu'il porte à bout de bras, recharge le rayon puzzle dévalisé en à peine quelques heures. "Avant, on avait une population de joueurs de puzzle plutôt âgée. Mais là, on a vraiment tous les âges : des couples, des jeunes, des adultes". Un succès qui ne se limite pas à ces petites pièces, explique Christophe Dreyet, directeur général de la Fédération française du jouet et de puériculture.

"Des jeux et jouets pour adultes représentent environ 20% du marché du jouet. C'est une part de marché qui a quasiment doublé en quatre ans, c'est un nouveau segment de marché qui se développe et donc il y a une offre de plus en plus importante", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Il y a une forte demande cette année pour la voiture Playmobil de James Bond, en version adulte, que beaucoup retrouveront dès ce soir au pied du sapin.