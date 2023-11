À l'approche de Noël, de plus en plus de Français se tournent vers les jouets de seconde main

Le Père Noël est-il écolo ? En tout cas, il choisit de plus en plus de cadeaux de seconde main. Les achats de jouets en ressourcerie, sur des sites, ou dans des entreprises spécialisées se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est notamment le cas à Marseille, où ils étaient nombreux à profiter des prix cassés d'une foire aux jouets.

Pat' Patrouille, Lego et poupées, tous les héros des enfants en bon état et à prix cassés sont présents sur les stands. De quoi décider Mylène à passer à la seconde. "J'ai trouvé des Playmobil à 3 euros pour mon fils. Il y a des bonnes affaires et il y en a marre de se faire un peu allumer dans les magasins. C'est-à-dire qu'un Playmobil, ça va coûter très cher et que la brocante, ça coûte beaucoup moins cher. Pour un enfant de trois ans, c'est largement suffisant", estime cette jeune maman.

"La vie a augmenté mais les enfants ont aussi besoin d'être heureux"

Les paniers se remplissent mais les notes n'explosent pas. Bien utiles pour les Noël des grandes familles comme celles de Mamie Sylvie. "Pour l'instant, je ne suis même pas à 10 euros pour cinq livres, un jouet et deux jeux de société. C'est très bien. La vie a augmenté mais les enfants ont besoin d'être heureux aussi", sourit cette grand-mère.

La foire aux jouets fait le plein ici et attire surtout les classes moyennes. "Le Français moyen qui est hyper taxé est là aujourd'hui. Les gens viennent à deux mois de Noël, c'est une très bonne chose", note l'organisateur François Pinatel. Ce n'était pas prévu initialement, mais face à la demande, ce président du comité de quartier va renouveler ce type de brocante.