A la gare Montparnasse à Paris, un retour des vacances plutôt calme

Le dernier jour des vacances de la Toussaint s’annonce agité pour les voyageurs. La SNCF annonce 8 TGV sur 10 sur l'axe atlantique, avant une reprise totale du trafic la semaine prochaine. A la gare Montparnasse, les retours ont commencé dès hier soir.

Pierre, qui vient juste de poser les pieds à la gare Montparnasse à Paris, n’a subi aucun retard de train. Il avait reçu SMS et mails de confirmation pour son Saint-Jean-de-Luz-Paris. "Au pire, s’il n’y a pas de train, il y a d'autres solutions", tempère-t-il. "Quand les gens font grève, ce n'est pas par plaisir. En général, c'est parce qu'il y a des soucis et que c'est la dernière solution."

"C'est assez triste de ce que ça dit du dialogue social dans notre pays"

La pilule passe moins bien pour Virginie. Le train de sa fille a été annulé seulement 24 heures avant le départ. "C'est fatiguant parce que oui, on n'arrive plus à comprendre", déplore-t-elle. "C'est la sécurité, ensuite ce sont des revendications qui concernent les employés... Ils attendent que le peuple soit avec eux mais comment on peut l'être à partir du moment où on nous bloque ?"

La CGT a annoncé qu’une grève reconductible se dessinait en décembre. Nathalie, qui attend son train pour La Rochelle, hausse les épaules. "Ce qui est embêtant, c'est qu'on s'y soit habitué en fait", soupire-t-elle. "C'est comme si on attendait que ça passe et puis on ne le prend pas pour une revendication d'acquis. C'est assez triste de ce que ça dit du dialogue social dans notre pays."