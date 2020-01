A Granville, l'incroyable sauvetage par la police d'une jeune femme prête à se jeter dans le vide

REPORTAGE

Samedi matin, à l'aube, les pompiers reçoivent un appel de détresse d'une jeune fille, qui se tenait à quarante mètres au-dessus du vide, prête à sauter. L'appel est transféré au commissariat de Granville. C'est Céline Rovella, cheffe de la brigade A, qui prend en charge l'événement. "Cette jeune fille était bouleversée. Elle était sur le point de se jeter d'une falaise, elle était en larmes. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait, donc j'essayais de gagner du temps, de lui faire répéter pour permettre à mes collèges d'arriver jusqu'à elle et de la retrouver", confie la policière.

"La moitié de nos corps étaient dans le vide"

C'est la patrouille de Guillaume qui la repère finalement et s'approche d'elle. "Quand elle s'est aperçue qu'on était là, elle nous a regardé et s'est précipitée en courant vers le vide", rapporte le gardien de la paix. "Notre chance, c'est qu'elle a trébuché sur un parterre, ce qui m'a permis de me rapprocher d'elle. Au moment où elle s'est jetée la tête en avant de la falaise, j'ai juste eu le temps de la rattraper par la ceinture et par son pantalon. Heureusement ma collègue est arrivée rapidement parce que je sentais que la ceinture se dérobait sous ma main. On s'est retrouvés avec ma collègue la moitié de nos corps dans le vide, les bras tendu pour retenir cette désespérée qui était bien trop jeune pour faire cet acte là", témoigne le policier.

Sauvée in extremis, la jeune femme a été hospitalisée.