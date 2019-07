À Bordeaux, la Banque alimentaire va assurer des distributions tout l'été pour les plus pauvres

REPORTAGE

Pour les plus démunis, l'été est une période particulièrement difficile. De nombreux organismes leur venant habituellement en aide ferment en effet leurs portes pour permettre aux employés ou bénévoles de partir en vacances. Pour assurer une assistance pendant toute la période estivale, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde va donc continuer de mener des opérations de distribution de nourriture sur quatre sites de la zone.

Vendredi, sous un soleil de plomb, la file d'attente s'allonge dans une rue de Bordeaux. De nombreuses personnes sont ainsi venues pour le lancement de la distribution estivale de la Banque alimentaire. Dans la file, on trouve aussi bien des retraités et des femmes seules avec leurs enfants, que des familles complètes ou encore des célibataires de tout âge. Tous ont dans la main une carte orange. C'est le sésame indispensable pour pouvoir entrer dans la salle et bénéficier de la distribution.

"Sans l'aide alimentaire, c'est mort"

"Je ne peux pas aller dans des magasins comme les autres", explique une jeune mère. "Je suis avec une petite fille. Sans l'aide alimentaire, c'est mort". "Comme toutes les associations sont fermées, il n'y a rien", renchérit une autre femme.

Cette opération diffère du fonctionnement habituel de la Banque alimentaire, mais est indispensable pour prendre le relais d'une trentaine d'associations et centres d'action sociale qui suspendent leurs activités quelques semaines pendant l'été. "Si nous sommes là, c'est pour pallier un petit peu aux congés que prennent les associations et les CCAS (Caisses centrales d'activités sociales) de Bordeaux Métropole qui sont nos partenaires le reste de l'année", confirme au micro d'Europe 1 Bruno Bernat, chargé de la distribution.

Lors de l'été 2018, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde a aidé plus de 6.000 personnes à se nourrir. Les gens présents "ont faim et ils ont besoin de produits alimentaires comme le reste des gens", décrit encore Bruno Bernat.