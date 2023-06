En Bourgogne, une mini-maternité itinérante pour faire accoucher les femmes enceintes chez elles

Les fermetures de maternités sont parfois légion dans certaines petites villes et villes moyennes, faute de personnels. C'est notamment le cas à Autun en Saône-et-Loire où la salle d'accouchement de la maternité a fermé ses portes en début d'année. Mais grâce la création d'un Smur obstétrical, ces femmes n'ont plus à donner naissance seules, sans assistance. Un camion se déplace avec des infirmiers et une sage-femme directement auprès des principales intéressées afin qu'elles puissent accoucher chez elles.

Ce fourgon blanc, siglé Smur, est donc à la fois un véhicule d'urgence et une mini-maternité itinérante, explique Anne-Cécile Doridot, sage-femme à l'hôpital d'Autun. "Il y a un brancard, on a un respirateur et également tout ce qui permet de poser une perfusion. On a aussi cet appareil-là qui sert à ventiler le bébé ou à l'aider à respirer en cas de besoin. On a aussi ajouté un échographe, qui est juste-là. Et un cardiotocographe pour enregistrer le bien-être du bébé et également les contractions de la maman. Au final, on a tout ce qu'on utilise en temps normal dans la salle d'accouchement d'une maternité".

Crédit photo : Jean-Luc Boujon/Europe 1

Une première en France qui sonnait comme une nécessité

Le véhicule pourra intervenir loin, autour d'Autun, dans des zones isolées du Morvan, parfois à plus d'une heure de route. Même si tout ne sera pas possible, explique Marie-Laure Labruyère, cadre de santé aux urgences. "On est équipé pour faire un accouchement à domicile. Après, on ne pourra pas faire de césarienne ni de péridurale. On prendra en charge la femme qui a accouché ou qui est sur le point d'accoucher, dans des conditions 'normales'. Et en cas d'urgence, on l'emmènera, avec le camion, vers la maternité la plus proche".

Avec la fermeture de la salle d'accouchement de la maternité, ce Smur obstétrical sonnait comme une nécessité. "On a ici une pénurie importante de médecins, y compris de médecins hospitaliers. Et donc on n'a pas pu garder notre plateau d'accouchement dont l'activité a été suspendue par l'ARS en décembre dernier. Et donc ce nouveau modèle, ce Smur obstétrical permettra de garder une sécurité maximale pour le suivi des femmes et de leurs projets de grossesse". Ce dispositif inédit en France sera scruté de près dans de nombreuses petites villes où les maternités ont fermé ces dernières années.