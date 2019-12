À Auchan, les syndicats gardent un souvenir amer du nouveau "Monsieur retraites"

REPORTAGE

Après le départ fracassant de Jean-Paul Delevoye, haut commissaire en charge de la réforme des retraites, pour des omissions dans sa déclaration d'intérêts, le gouvernement s'est doté d'un nouveau "Monsieur retraites" en la personne de Laurent Pietraszewski. Le député LREM du Nord était, avant cela, directeur des ressources humaines au sein du groupe Auchan dans le nord de la France. Dans ce cadre, il a échangé plusieurs fois avec les syndicats, qui gardent une image amère de Laurent Pietraszewski.

Entendu sur europe1 : Ça va être cocasse pour Laurent Pietraszewski de se retrouver face à Laurent Berger après avoir joué à la chasse aux sorcières avec des élus CFDT

À commencer par ce délégué CFDT qui se souvient d’un affrontement assez viril en 2002 quand une vendeuse avait fait l’objet de poursuites pour avoir donné un petit pain à une cliente. Sur le parking du magasin, les deux hommes ont même failli en venir aux mains. Le syndicaliste se souvient au micro d'Europe 1 : "Elle a fait de la garde à vue ! Imaginez le traumatisme pour ma collègue. C’était incroyable comme situation. Ça avait été assez chaud et on a eu une discussion très ferme. Quelqu’un a dû s’interposer d’ailleurs à un moment donné. Ça va être cocasse pour lui de se retrouver face à Laurent Berger après avoir joué à la chasse aux sorcières avec des élus CFDT".

Associé à la politique antisyndicale du groupe Auchan

Pour un délégué CGT contacté par Europe 1, Laurent Pietraszewski est surtout associé à la politique antisyndicale menée par le groupe Auchan. Comme quand il a défendu, il y a trois ans, une caissière de Tourcoing (Nord) licenciée pour une erreur de 85 centimes : "Ses méthodes, c’était de personnaliser le problème et de cibler l’élu qui défendait la personne, moi en l’occurrence, avec des témoignages, des pressions, des pétitions. Encore aujourd’hui, cette affaire me suit ! On fait taire ceux qui mettent des mots sur la réalité". Lui ou un autre pour discuter des retraites, peu importe, conclut ce cégétiste. Ce qui compte, c’est le retrait de la réforme.