8-Mai : le monument au mort d'Escautpont vandalisé, «je ne pensais pas que c'était possible à notre époque», souffle le maire

C'est le choc et l'effroi à Escautpont, petite commune de 4.200 habitants dans le Nord, près de Valenciennes. Dans la nuit de mardi à mercredi, à la veille de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, le monument au mort a été vandalisé. Des croix gammées et des insultes homophobes ont même été taguées. La cérémonie a tout de même eu lieu ce mercredi matin après le nettoyage du monument, en présence du maire de la ville, Raphaël Kruszynski, et de Fabien Roussel, député du Nord et ancien candidat à la présidentielle pour le Parti communiste français (PCF).

"Une volonté de m'atteindre moi en tant que maire"

Toutefois, cet acte était encore dans l'esprit de l'édile, qui ressent toujours "de la colère", comme il le confie à Europe 1. "J'ai consulté la vidéosurveillance de la ville. On voit un individu taguer le monument vers 1 heure du matin. Ça doit être un esprit étriqué qui a fait ça. Je ne pensais pas que c'était possible à notre époque, et en fait si", souffle-t-il.

Raphaël Kruszynski a présidé ce mercredi son premier 8-Mai en tant que maire. C'est pour cette raison que l'élu voit dans cet acte "une volonté de m'atteindre moi en tant que maire. Mais cela n'a pas marché car la cérémonie était quand même belle et je suis très satisfait", souligne-t-il.