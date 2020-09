76 élus lancent un appel au rapatriement des enfants français toujours retenus en Syrie

Le "Collectif familles unies" et 76 députés ont décidé de s’adresser directement à Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte publiée samedi, ils demandent au Président de la République de donner son feu vert au rapatriement des enfants français qui se trouvent dans les camps en Syrie, le plus souvent avec leur mère djihadiste. Les 76 élus signataires sont députés, sénateurs ou députés européens, et regroupent la plupart des formations politiques, à l’exception du Rassemblement National.

"On ne lâchera rien"

"Dans quel pays sommes-nous ?", s’insurge Pierre Morel-A-L'huissier, le député UDI à l’initiative de l’appel, au micro d'Europe 1. "Certes ces femmes ont fait des actes qui sont contraires à nos principes, mais il appartient à l’Etat français et à l’état de droit de les condamner et de préserver les enfants. On laisse ces enfants dans les camps, avec la possibilité pour Daech de les récupérer", poursuit-il. "C’est notre responsabilité. On ne va pas transformer ces enfants en enfants soldats. On ne lâchera rien. Ce n’est peut-être que le début, mais on arrivera à ce que l’on souhaite", prévient Pierre Morel-A-L'huissier.

Un rassemblement était organisé par le "Collectif familles unies" samedi après-midi, devant le Secrétariat d’Etat à l’Enfance, à Paris.