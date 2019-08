6.606 chantiers à Paris : "Ça crée beaucoup de perturbations de circulation", reconnaît la mairie

ON DÉCRYPTE

Les Parisiens et les touristes les constatent tous les jours. Dans la capitale, les chantiers sont partout cet été. Routes barrées, lignes de métro ou de RER interrompues, les déplacements à Paris s'apparentent parfois à un parcours du combattant. Selon un décompte de la mairie de Paris dévoilé lundi, 6.606 chantiers y sont recensés.

Si leur nombre n'est pas plus important que l'été dernier, leur taille en revanche est bien plus conséquente, tandis que l'aménagement de pistes cyclables perturbe particulièrement la circulation. "Il est clair qu'il y a eu jusqu'à cet été plus de grands chantiers impactants, en particulier ces pistes cyclables", reconnaît Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, au micro d'Europe 1. "Il y a eu la rue de Rivoli, la rive gauche, le boulevard Sébastopol, d'autres grands axes structurants. Ça crée beaucoup de perturbations de circulation, mais nous avons espoir que la situation s'améliore considérablement avec la rentrée", ajoute-t-il.

La course contre la montre sur le RER A

Parmi ces chantiers, il y a celui du RER A. La ligne, qui transporte près d'un million et demi de voyageurs quotidiens, poursuit sa modernisation engagée il y a cinq ans et doit être prête pour la rentrée. Depuis ce week-end, un tronçon de cette ligne (Auber-Vincennes) est totalement fermé à la circulation jusqu'à la fin de la semaine, et le renouvellement des voies s'apparente à une course chronométrée pour la centaine d'ouvriers mobilisés. "C'est un sprint de neuf jours avec une année de préparation en amont, c'est-à-dire que le chantier ne s'arrête jamais, depuis l'interruption du trafic jusqu'à la reprise de service", précise à Europe 1 Yann Guillaume, chef du projet des travaux d’été sur le RER A. "La semaine est capitale et importante. On a choisi d'y regrouper les opérations les plus sensibles de façon à assurer la remise en service à nos voyageurs dès le 2 septembre."

Sur ces 6.606 chantiers, 530 relèvent de la mairie de Paris, 3.800 des opérateurs comme Enedis, GRDF pour le gaz, mais aussi la RATP. Et il faut également compter les 2.200 chantiers privés, avec des échafaudages qui perturbent aussi la circulation. Certains de ces chantiers ont pris du retard et ne seront d'ailleurs pas terminés pour la rentrée.