60e anniversaire de la mort d’Édith Piaf : «Elle prenait une chanson et elle en faisait une œuvre d’art», se souvient son compositeur

60 ans déjà. Le 10 octobre 1963, Édith Piaf, légende de la chanson française, nous quittait. Elle est à l'origine de plusieurs succès devenus des classiques du répertoire, comme La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour, Mon légionnaire, La Foule, Milord, Les Amants, Mon Dieu ou encore L'Accordéoniste. La plupart de ces chansons de "La môme" ont été écrites par Charles Dumont, compositeur de renom. Ce mardi 10 octobre, il a pris le temps de revenir, lors d’Europe 1 13h, sur sa collaboration avec Édith Piaf.

"Edith Piaf, c'est de loin, le destin de ma vie, la chance de ma vie"

"C'est la chance de ma vie"

"Pour moi, Édith Piaf a changé le destin de ma vie, c’est la chance de ma vie. À chaque fois que je peux participer à un hommage qui lui est rendu, je suis honoré de le faire", a déclaré le nonagénaire au micro d’Europe 1.

"J’ai un certain âge et ça me permet de me pencher avec lucidité sur le temps passé. Je me rends compte que la vie est faite de bonnes choses et de choses qui le sont infiniment moins. Et surtout, on doit tout au destin. Si jamais il ne nous arrive pas des choses extraordinaires, c’est difficile de grandir, de s’enrichir, de vivre. Alors quand on a le bonheur de rencontrer des êtres exceptionnels sur tous les plans, on remercie la vie. Édith Piaf est un être exceptionnel et pas seulement parce que c’est une chanteuse. C’était un caractère, une volonté, une générosité", a ajouté Charles Dumont au micro d’Europe 1.

Un début de relation conflictuel

Pourtant, le début de leur relation a été conflictuel. Selon Charles Dumont, Édith Piaf avait une dent contre lui. "Un jour, Michel Vaucaire qui a écrit les paroles de Je ne regrette rien, me dit qu’on a rendez-vous avec Piaf. Et je lui réponds qu’elle ne peut pas me supporter et que je ne veux pas y aller. Il me rappelle et me dit que c’est la plus grande chanteuse du siècle et que je dois m’y rendre. Poussé par Michel Vaucaire, je vais voir Édith", s’est souvenu le nonagénaire au micro d’Europe 1 13h.

"Sauf que le jour où on décide de s’y rendre, on nous dit qu’elle est malade. Mais Édith, qui ne devait pas être loin de la porte, décide de nous laisser rentrer. On rentre et on s’installe dans un salon où il y avait pour tout meuble un piano", a ajouté Charles Dumont. "Je me mets au piano et quand je finis la chanson, elle me demande de lui rejouer. La deuxième fois, je tape de toutes mes forces sur le piano, et je me retourne vers elle, et là, c'est une autre femme qui me regarde. Elle est gentille et souriante", s’est remémoré le compositeur de musique.

"Édith Piaf est un exemple. Avec la volonté, avec la générosité, avec le cœur, on pouvait devenir la plus grande chanteuse de son siècle et rentrer dans la mémoire des gens. Édith Piaf ne chante pas, elle crée des chansons. Elle prenait une chanson et elle en faisait une œuvre d’art", a conclu Charles Dumont.