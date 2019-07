50 ans de la mission Apollo 11 : "La Lune a une odeur"

On croyait tout savoir du premier pas sur la Lune, mais peut-être pas. Alors que la Nasa célébrait cette nuit les 50 ans du premier pas de l'Homme sur la Lune, deux chercheurs du CNRS ont exhumé les secrets de la mission Apollo 11 avant d'en faire un livre, "Mission Lune", où l'on apprend notamment que notre satellite a une odeur.

"Neil Armstrong et Buzz Aldrin rentraient dans le vaisseau pour rallier la Terre avec des échantillons de Lune, Quand ils ont retiré leur combinaison, ils ont pu sentir la poussière dont ils étaient recouverts", raconte David Marchand, l'un des auteurs du livre. "C'est là qu'ils se sont rendu compte que la Lune avait une odeur particulière, une odeur que personne jusqu'ici n'avait jamais senti".

"Une odeur de cendres...ou de noisettes"

"Cette odeur, ils n'ont pas réussi à la décrire. Certains parlent de cendres dans la cheminée, d'autres d'une odeur de noisettes...", ajoute le chercheur. Si cela peut paraître un détail dans un contexte de "course à l'espace" et au regard du "petit pas pour l'Homme", David Marchand l'assure, "cette odeur reste un de leurs souvenirs les plus forts de l'exploration lunaire.