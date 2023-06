50 ans après le lancement d'Ariane, le programme est en plein déclin

Ce lundi sonne les 50 ans du programme Ariane. Le lanceur européen tourne au ralenti. Dans les semaines à venir, Ariane cinq va tirer sa révérence et l'Europe n'aura alors plus de fusée disponible. À cause de la guerre en Ukraine, l'Europe n'a plus de fusée russe Soyouz et sa nouvelle fusée Ariane 6 n'est pas prête, en retard de trois ans sur le calendrier. L'Europe est donc privée d'accès à l'espace jusqu'au moins la fin de l'année.

Une base de lancement au ralenti

Interrogé au micro d'Europe 1, Sébastien Cailliau, directeur associé chez Cylad Consulting, est pessimiste sur la situation européenne : "En Europe, on n'a plus droit à l'erreur. Ça va prendre encore plus de temps de tout vérifier. Et le trou ne dure pas six mois mais 18 mois à deux ans. À court terme, je suis très inquiet. Le problème d'Ariane 6 est de finir son développement et de produire le plus possible".

Ariane 6 est donc sous pression pour décoller vite et bien car son carnet de commandes est rempli. En attendant, à Kourou, en Guyane, la base de lancement tourne au ralenti. 190 emplois sur 1.600 vont être supprimés. Le retard d'Ariane 6 profite déjà à l'américain Space X. L'Agence spatiale européenne va faire appel à la fusée Falcon 9 d'Elon Musk pour envoyer son télescope Euclid en juillet.