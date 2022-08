354 personnes ont perdu la vie sur les routes en juillet

354 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en juillet, d'après les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. C'est 12 % de plus que l'an dernier à la même période. Quelles sont les premières causes de mortalité ? D'abord, la consommation d'alcool au volant reste le premier fléau, suivi de la consommation de drogue ou encore l'assoupissement. Il faut dire aussi qu'après deux ans de Covid sans bouger, les Français prennent davantage la route. Ils sont 5% de plus par rapport à l'an passé, selon les experts en mobilité du Cerema. Et les automobilistes relâchent leur vigilance.

Norbert Piro, le porte-parole de l'association Victimes et citoyens, réclame plus de sécurité et plus de contrôle. "Cela passerait par le fait de placer des radars, peut-être un petit peu mieux, par exemple près des écoles, ou alors d'offrir une réduction au niveau de l'assurance pour un motard bien équipé, qui porte un blouson, des coques, un bon casque... Et je pense que nous, victimes de la route, on devrait être présent dans les stages de récupération de points. Parce que si on était là pour leur expliquer les conséquences d'un accident de la route, je pense que ça changerait les choses." Norbert Pierrot propose enfin un système de caméras de vidéo surveillance pour verbaliser les automobilistes qui téléphonent en conduisant.