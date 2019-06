2.000 poubelles anti-rats débarquent à Paris dès lundi

Selon certaines études, à Paris, il y aurait presque deux fois plus de rats que d'habitants. Pour lutter contre la prolifération de rongeurs, la mairie de Paris a décidé de remplacer 10% des 30.000 poubelles de rue de la capitale par des poubelles de type Cybel. Environ 2.000 nouvelles poubelles seront installées dès lundi, apprend-on dans le Journal du dimanche. Le reste sera déployé d'ici le début de l'année 2020.

Ces nouvelles poubelles seront reconnaissables à leur ouverture de forme carrée, plus large, afin de jeter de plus gros emballages. Mais leur sac sera surtout recouvert d'une résille en acier, plus résistant, pour empêcher les rats de les percer, et donc de se nourrir.

Cette année, 3.000 nouvelles poubelles anti-rats seront déployées dans les rues de #Paris. Elles sont également équipées d’un cendrier pour inciter les fumeurs à y jeter leurs mégots.

La mairie explique avoir "repéré des axes où l'espace public est très fréquenté, des sites utilisés par exemple pour des pique-niques, et aussi des endroits où il y a des risques de présence de rongeurs".

450 poubelles "intelligentes" également déployées

Outre ces poubelles anti-rats, 450 poubelles compactantes et "intelligentes" vont également être déployées dès le milieu du mois de juin. Capables de contenir jusqu'à sept fois plus de déchets que les poubelles actuelles grâce à leur capacité à écraser les déchets au moyen de l'énergie solaire, elles seront également équipées d'un dispositif qui permettra d'alerter les services municipaux de nettoyage une fois pleines. Elles seront installées devant les gares et dans les principaux lieux de commerces et du tourisme.