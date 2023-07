14-Juillet : «On a besoin d'aller chercher des alliés» comme l'Inde, estime le Général Jean-Paul Paloméros

La visite fait polémique. Pour ce défilé du 14-Juillet, l'Inde, représentée par son Premier ministre indien Narendra Modi, est l'invitée d'honneur de l'évènement. Une invitation importante pour la France, alors que le pays le plus peuplé du monde vient de passer commande pour 26 nouveaux Rafale. Mais pour certaines ONG, cette invitation est une honte. Ces dernières ainsi que certaines juridictions internationales estiment que le pouvoir indien est en dérive autoritaire, et ne respecte pas les droits de l'Homme, notamment envers sa population musulmane.

Malgré ces accusations, l'Inde reste un partenaire majeur pour la France dans l'Indopacifique, note le Général Jean-Paul Paloméros. "L'Inde est un partenaire stratégique que je considère indispensable. J'ai beaucoup travaillé avec l'armée de l'air indienne, notamment dans le cadre des programmes Mirage 2000 et Mirage Rafale. Et sur ces programmes, ce sont des hommes et des femmes d'une extrême qualité (qui sont mobilisés, ndlr). Et je pense que dans ce monde bipolaire, où on voit la Chine et les États-Unis qui se confrontent pratiquement, où la Russie vient complètement perturber le jeu en Europe, oui, on a besoin d'aller chercher des alliés de cette nature", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Des critiques à ne pas oublier

Mais si l'Inde reste un allié incontournable pour la France, l'ancien chef d'État-major de l'armée de l'air entend les critiques dressées à l'encontre du pouvoir indien. "Bien sûr qu'il y a des débats internes en Inde" sur la politique à adopter, poursuit Jean-Paul Paloméros.

"Mais qui n'en a pas ? C'est quand même le plus grand pays du monde en terme démocratique aujourd'hui. Et ce pays est resté toujours pluriculturel, plurireligieux et pluriethnique", conclut-il.