«123456», «admin», «loulou»... Découvrez les mots de passe préférés des Français

Et vous, quel mot de passe utilisez-vous ? Il faut avoir une mémoire d'éléphant pour tous les retenir. En revanche, il est possible de les stocker dans une application spécialisée comme NordPass, qui vient de publier sa nouvelle étude sur les mots de passe les plus utilisés par les Français.

Attention aux hackers

On va souvent au plus simple, au plus efficace. Pour l'occasion, Europe 1 est partie à la rencontre des usagers afin de savoir quel mot de passe ils utilisent. "J'ai déjà utilisé 'AZERTY'. Je me suis dit que c'était rapide et simple", admet un premier homme interrogé. "1234, mot de passe, password... C'est quelque chose qui ne me tient pas personnellement à cœur, ça m'est égal", reconnait un second au micro d'Europe 1. Tandis que pour cette retraitée, "ce sont les noms des mes anciens animaux : ça peut être Ulysse avec des chiffres ou des petits signes". Mais pour cette mère de famille, le mot de passe va au plus simple. "C'est le prénom de mes enfants et leur date de naissance. C'est très facile à apprendre. Il vaut mieux que je prenne des choses que je peux retenir", ironise-t-elle.

La liste est donc bien longue. Et pourtant, certains mots de passe sont bien connus et apparaissent logiquement dans le top 10 de cette étude. Le champion toutes catégories en haut du podium : 123456. Les mots "admin", "loulou", "0000" ou bien "password" complètent le classement. Cependant, on retrouve des mots un peu plus surprenants comme "Marseille" ou "cheval". Beaucoup trop simple en tout cas à identifier pour les hackers, explique Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité.

"Ce ne sont pas des humains qui vont tester les mots de passe, mais ce sont des automates, des robots, qui vont automatiquement tester successivement des dizaines de milliers de combinaisons. Un mot de passe faible va pouvoir être cassé par un automate en quelques secondes et donc être utilisé à des fins malveillantes", alerte le spécialiste au micro d'Europe 1. Alors, comment se protéger ? La règle est claire : des mots de passe uniques, complexes et renouvelés de préférence tous les six mois. Choisissez donc un mot de passe par site Internet et misez sur des suites de mots comme des paroles de chansons ou des vers de poèmes.