10 degrés de plus que les normales : dans les Alpes, les températures s'affolent mais restent supportables

Le mercure grimpe dans le sud de la France. Le long de la côte méditerranéenne, les températures devraient dépasser les 30 degrés, et même localement atteindre les 40 degrés dans les prochains jours. Sept départements ont été placés en vigilance orange pour canicule. Et il n'y a pas que la côte qui est touchée par ces fortes chaleurs.

Dans les montagnes des Alpes, le thermomètre s'affole. Dans la station de l'Alpe d'Huez en Isère, la température attendue ce mardi après-midi est de 26 degrés. Un chiffre qui semble peu élevé, mais qui est en réalité presque 10 degrés au-dessus des normales de saison dans la zone.

"Je pense qu'on a aujourd'hui la température à 1.800 mètres d'altitude que l'on connaissait d'habitude plutôt aux alentours de 1.200 à 1.300 mètres", explique Jean-Yves Noyrey, le maire de l'Alpe d'Huez, au micro d'Europe 1.

Vers un nouveau tourisme à cause du réchauffement climatique

"Il y a un écart qui est important", par rapport à d'habitude, note-t-il. "C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on s'inquiète sur l'avenir pour les stations de basse altitude, surtout pour les stations qui n'ont pas d'eau, il y a une vraie inquiétude en montagne", explique-t-il.

Mais les étés de plus en plus caniculaires pourraient apporter une nouvelle clientèle : "Pour l'instant, il y a plus de monde à 1.400 mètres qu'à 1.800. Mais maintenant à cette altitude, on a une température qui est tellement agréable que la plupart des personnes qui habitent en ville ont tendance à venir chercher un peu de fraîcheur en montagne. Donc on a beaucoup plus de visiteurs dans des petits coins sauvages en pleine nature pour profiter de la température qui est supportable", conclut Jean-Yves Noyrey.