Un adolescent découvre une planète de la taille de la Terre, située en zone habitable

RÉCIT

Il n'est pas rare que les scientifiques découvrent l'existence d'exoplanètes, des planètes extérieures à notre système solaire. On en recense aujourd'hui 4.000, et les scientifiques estiment qu'il y a dans la galaxie au moins autant de planètes que d'étoiles, soit environ 100 milliards. Mais il est plus rare que ce soit l'oeuvre d'un adolescent. Un lycéen américain a détecté mardi l'existence d'une planète de la taille de la terre, située dans une zone habitable, c'est à dire ni trop proche ni trop éloignée de son étoile, ce qui pourrait permettre d'y trouver de l'eau sous forme liquide, et ainsi de la vie.

Des heures passées à analyser les données des satellites rendues publiques par la NASA

Grâce à des heures passées à analyser les données transmises par les satellites et rendues publiques, ce lycéen passionné d'astronomie a réalisé la prouesse de découvrir l'existence d'une exoplanète qui n'était pas recensée par les scientifiques.

Chaque jour, ils sont des milliers d'amateurs à surveiller le ciel et parfois à suppléer les scientifiques dans l'analyse des données, quand ces derniers manquent de temps. Et la curiosité et l'érudition de ces passionnés permettent parfois de faire avancer la science.