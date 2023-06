Sous-marins : comment les autorités françaises régulent-elles le boom des submersibles privés ?

La tragique disparition du sous-marin Titan et de ses cinq membres d’équipage, qui souhaitaient explorer l'épave du Titanic, met en lumière un phénomène en expansion. Les submersibles, jusqu’ici réservés aux militaires et scientifiques, sont de plus en plus utilisés pour les loisirs et a priori, ce n’est qu’un début. Depuis plusieurs années, la France se préoccupe de cette multiplication de projets privés, en tentant de réglementer leur utilisation. À Toulon, la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES) s’intéresse depuis plusieurs années à cette économie en plein développement.

"Il va y avoir une offre de tourisme sous-marin"

"Ils sont de plus en plus nombreux", affirme le commissaire général Thierry Duchesne dirige le département maritime de la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES). "Ça va du petit sous-marin deux places que vous transportez sur une remorque avec votre voiture, comme un scooter de mer, jusqu'à des sous-marins pour 500.000 euros, quatre personnes qui vont à 100 mètres de profondeur", ajoute-t-il au micro d'Europe 1.

Avec une technologie en constante évolution et des coûts réduits, ces submersibles ne seront bientôt plus les seuls jouets de personnes fortunées. "Il va y avoir une offre de tourisme sous-marin par des opérateurs qui pourront vous offrir pour 500 euros de très belles plongées. Et vous avez aujourd'hui des sous-marins de plaisance en construction de 120 passagers", indique-t-il.

Une menace pour le patrimoine ?

Le risque majeur est la sécurité des passagers. Réguler ce boom des submersibles est aussi devenu un enjeu essentiel pour l’environnement et le patrimoine. "Cela constitue une vraie menace de pillage d'épaves archéologiques. Le deuxième enjeu, c'est la protection de la biodiversité. Donc il peut y avoir des perturbations." Dans ses eaux territoriales, la France n’autorise les plongées que si elles sont déclarées et uniquement sur des sites identifiés mais pour les experts il faut encore renforcer la législation.