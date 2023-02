Ressusciter le dodo grâce au génome : quésako ?

Après sa disparition au 17e siècle, le dodo mauricien pourrait bien faire son grand retour sur terre, comme le promet la société américaine Colossal Biosciences, qui souhaite injecter le génome de l'oiseau dans le pigeon de nicobar. Leur descendance aura, de cette façon, des caractéristiques génétiques proches du dodo… Mais qu'est-ce que le génome ?

L'ensemble du matériel génétique au sein d'un être vivant

Le génome est l'ensemble du matériel génétique que l'on retrouve au sein d'un être vivant, dans le noyau de ces cellules. Au cœur de ces cellules, il y a des gènes. Ils ont chacun une séquence d'ADN bien distincte qui détermine l'aspect physique de cet être vivant, sa taille, sa couleur, sa forme. Et tout ce matériel génétique, le génome donc, constitue son apparence physique.

On peut aujourd'hui modifier ce génome en touchant au séquençage de l'ADN. On peut également le reproduire à l'identique, hors de l'être vivant. Il s'agit ici du clonage très difficile à obtenir, même si des expériences ont déjà été menées sur des moutons et des vaches. C'est ce qu'il pourrait se passer avec le dodo si les scientifiques américains réussissent leur pari à lui.