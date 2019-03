Le prix Abel de mathématiques attribué à une femme pour la première fois

Le prix Abel de mathématiques a récompensé pour la première fois mardi une femme, l'Américaine Karen Uhlenbeck, spécialiste des équations aux dérivées partielles, a annoncé l'Académie norvégienne des Sciences et Lettres. "Karen Uhlenbeck reçoit le prix Abel 2019 pour son travail fondamental dans l'analyse géométrique et la théorie de jauge qui a radicalement modifié le paysage mathématique", a déclaré le président du comité Abel, Hans Munthe-Kaas.

"Ses théories ont révolutionné notre compréhension des surfaces minimales, telles que celles formées par des bulles de savon, et des problèmes de minimisation plus généraux en dimension supérieure", a-t-il fait valoir dans un communiqué. Âgée de 76 ans, Karen Uhlenbeck est maître de recherche universitaire invitée à l'Université de Princeton ainsi que professeure associée à l'Institute for Advanced Study (IAS), aux États-Unis.

Une figure de proue de l'égalité des sexes en sciences

Cette native de Cleveland "a élaboré des outils et des méthodes d'analyse globale "qui font dorénavant partie de la boîte à outils de tout géomètre et analyste", a souligné l'Académie norvégienne des Sciences et Lettres. Elle est également une figure de proue de l'égalité des sexes en sciences et en mathématiques.

Il s'agit de la première femme à recevoir le prix Abel, créé en 2003 par le gouvernement norvégien avec l'objectif de combler l'absence de prix Nobel de mathématiques. Il porte le nom d'un mathématicien norvégien, Niels Henrik Abel (1802-1829). Doté de 6 millions de couronnes (620.000 euros), c'est l'une des plus prestigieuses distinctions au monde dans le domaine des mathématiques avec la médaille Fields, attribuée tous les quatre ans.