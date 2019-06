Bientôt du cannabis thérapeutique pour certains malades en France ? Un rapport d'experts vient de fixer le cadre d'une expérimentation début 2020, qui devrait durer au moins six mois. L'Agence du médicament doit encore donner son feu vert d’ici la semaine prochaine. Le cannabis thérapeutique devrait être expérimenté dans cinq indications : le glaucome, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie et la douleur.

"Le cannabis a un effet anti-douleur, anti-épileptique et orexigène, ce qui veut dire qu’il augmente l’appétit, notamment pour des patients qui sont en fin de vie ou traités pour un cancer", énumère auprès d’Europe 1 le médecin psychiatre pharmacologue Nicolas Authier, également président du comité scientifique sur le cannabis thérapeutique de l'Agence du médicament.

"Ce sont des préparations pharmaceutiques"

Pendant cette expérimentation, le traitement sera administré selon un protocole strict, visant à en déterminer l’efficacité. "On va commencer systématiquement à des doses très faibles et on va augmenter très progressivement avec un objectif : trouver la posologie qui soulage les symptômes en entraînant le moins d’effets indésirables possibles", explique Nicolas Authier.

Dans la mesure où la France n’autorise pas encore l’utilisation médicale du cannabis, les médicaments utilisés seront importés de pays où ils sont déjà homologués, "comme les Pays-Bas, le Canada, la Colombie, les Etats-Unis ou Israël". "Ce sont des préparations pharmaceutiques qui ont un statut de médicament, et qui sont donc présentées comme des médicaments", insiste Nicolas Authier.