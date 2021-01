La batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire

Un logement indépendant du réseau électrique sans pollution ? Cela pourrait être possible dans le futur, grâce à la première batterie individuelle qui stocke l'électricité sous forme d'hydrogène. Actuellement, lorsqu'une habitation est dotée de panneaux solaires et que ses occupants veulent se déconnecter du réseau électrique classique, il faut être capable de stocker l'électricité générée les jours ensoleillés pour pouvoir l'utiliser le reste du temps. Un stockage possible uniquement jusqu'à présent en utilisant des batteries lithium-ion, volumineuses et bourrées d'éléments toxiques.

Une capacité de stockage trois fois supérieure à sa taille

Ce nouveau type de batterie, plus compact et plus écologique, va fabriquer elle-même son hydrogène. Il suffit de la brancher d'un côté aux panneaux solaires et de l'autre à une arrivée d'eau. La batterie va utiliser le trop-plein d'électricité pour faire de l'électrolyse : décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène sera ensuite stocké dans la batterie. Et les jours de mauvais temps, il sera utilisé pour générer de l'électricité.

Lavo, une startup australienne, est la première à proposer ce type de batterie. Avantage sur le lithium-ion : elle offre une capacité trois fois supérieure à taille équivalente. Une petite armoire d'un mètre sur un mètre soixante, par exemple, correspond à l'équivalent de deux jours de consommation électrique d'un foyer.

Un prix élevé

Cette innovation présente outefois quelques inconvénients. Le prix tout d'abord : 20.000€, soit deux fois plus cher que le lithium-ion. Et puis, il reste le problème de l'inflammabilité de l'hydrogène. Même si le boitier est bien protégé, il y a toujours des risques d'explosion en cas d'incendie.