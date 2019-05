EPR de Flamanville : des soudures à refaire et un chantier qui traîne en longueur

REPORTAGE

Un colosse de béton. Soixante mètres de haut, 50 mètres de diamètre, un double coffrage prévu pour résister à un crash d'avion, aux séismes et aux événements climatiques les plus graves. À première vue, on pourrait croire que tout est terminé. Les 4.000 ouvriers du chantier s'affairent aux finitions et donnent les derniers coups de peinture. Mais en réalité, le réacteur EPR de Flamanville (voir encadré), dans la Manche, enchaîne les retards à cause de soudures mal faites.

"Les soudures sont de bonne qualité, mais elles ne respectent pas un référentiel de très haute qualité que s'était imposé EDF", justifie Laurent Thieffry, qui dirige le projet du chantier depuis 2015, au micro d'Europe 1. Sur les 40.000 soudures que compte l'EPR de Flamanville, plusieurs dizaines sont ainsi concernées.

Une dizaine de soudures mises à niveau

"On est déjà intervenu sur une dizaine de soudures. On a une organisation qui est maintenant bien rodée avec plus de 500 personnes, dont 80 soudeurs totalement entraînés pour pouvoir délivrer cette opération de remise à niveau, avec le niveau de qualité attendu", décrit Laurent Thieffry.

Certaines des soudures à refaire sont très difficiles d'accès. Elle se situent sur des tuyaux enfermés entre deux murs espacés de deux mètres. C’est sur celles-ci que l'Autorité de sûreté nucléaire doit se prononcer fin juin. La remise à niveau de ces défauts de qualité, détectés en 2018, nécessite beaucoup de temps. Les travaux réalisés sur les soudures facilement accessibles ont déjà coûté 400 millions d’euros supplémentaires et retardé le chantier d’un an de plus.

Un retard d'un an minimum

Du côté d'EDF on reste confiant. L’électricien l’assure – quoi qu’il en soir – les premiers tests de démarrage de la centrale auront lieu cet été. "On s'apprête à débuter nos grands essais d'ensemble. Comme c'est le premier démarrage, on va faire des paliers. Et à chaque palier, il y a un point d'arrêt avec l'autorité de sûreté pour vérifier et dire si nous sommes conformes", explique le directeur du chantier.

Si les soudures doivent être refaites entièrement, alors il faudra attendre 2021 voire même 2022 pour la mise en marche du premier EPR français. La facture, déjà multipliée par trois (10, 9 milliards d’euros contre 3,5 milliards initialement prévus), pourrait encore augmenter d'un milliard d'euros.