Découverte de nouvelles espèces au large du Chili : est-ce si étonnant ?

Des éponges siliceuses, des oursins, des amphipodes, des homards trapus et bien d'autres... Au total, 100 nouvelles espèces sous-marines ont été découvertes au large des côtés chiliennes, a annoncé la fondation privée Schmidt Ocean Institute dans un communiqué daté du 22 février.

Grâce à la récente expédition du Schmidt Institute, un groupe international de scientifiques dirigé par Javier Sellanes de l'Universidad Católica del Norte, a pu identifier plus de 100 espèces de coraux des grands fonds, d'éponges siliceuses, d'oursins, d'amphipodes, d'homards trapus et d'autres espèces probablement nouvelles pour la science.

Des espérances "largement dépassées"

L'exploration a été réalisée dans les monts sous-marins le long de la crête de Nazca et de Salas y Gómez, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la juridiction chilienne, pour "collecter des données qui pourraient soutenir la désignation d'une zone marine protégée internationale en haute mer". Un robot sous-marin a été utilisé, capable de descendre jusqu'à 4.500 mètres de profondeur.

Ces recherches ont permis aux experts de cartographier 52.777 km carrés de fonds marins, une première. "Nous avons largement dépassé nos espérances lors de cette expédition. On s’attend toujours à trouver de nouvelles espèces dans ces zones reculées et peu explorées, mais les quantités que nous avons trouvées, en particulier pour certains groupes comme les éponges, sont époustouflantes", a déclaré Javier Sellanes.

100.000 nouvelles espèces à découvrir d'ici dix ans

Une seconde expédition a débuté le 24 février le long de la crête Salas y Gomez, à bord du navire de recherche Falkor. Des plongées sous-marines dans des zones à plus de 600 mètres de profondeur. "L'identification complète des espèces peut prendre de nombreuses années, et Javier Sellanas et son équipe disposent d'un nombre incroyable d'échantillons provenant de ce point chaud de biodiversité incroyablement beau et peu connu", a déclaré Jyotika Virmani, directeur exécutif du Schmidt Ocean Institute.

Le Schmidt Ocean Institute étant partenaire de la Nippon Foundation - Nekton Ocean Census Program, l'objectif de découvrir 100.000 nouvelles espèces marines au cours des dix prochaines années a été fixé. Une recherche d'autant plus importante, qu'aujourd'hui, moins de 15% de la surface des fonds marins est connue. A tel point, que les scientifiques ont une meilleure connaissance de l'espace.