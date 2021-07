À 82 ans, Wally Funk va devenir l'astronaute la plus âgée : "Il n’y a pas de limite d’âge"

INTERVIEW

À défaut de décrocher les étoiles, Jeff Bezos espère les contempler comme seuls les astronautes ont pu le faire jusqu’à présent. Mardi, à 15 heures heure française, l’homme le plus riche du monde, ex-PDG d’Amazon, s’envolera à bord de la fusée New Shepard de son entreprise Blue Origin. Un vol d’une dizaine de minutes seulement, mais qui lui permettra, avec son équipage, de quitter l’atmosphère terrestre et de s’affranchir de la pesanteur. Outre le milliardaire, la capsule transportera trois autres passagers : son frère Mark, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen, premier client de Blue Origin, et la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans. Ils deviendront l'un et l'autre l’astronaute le plus jeune et la plus âgée de l’histoire.

Mais quels risques encourt-on à effectuer un voyage aussi aventureux à un âge avancé ? "Il n’y a pas de limite d’âge tant que vous êtes apte médicalement", répond au micro d’Europe Midi l’astronaute français Jean-François Clervoy. "John Glenn a volé dans sa 78e année en vol orbital, ce qui est beaucoup plus contraignant qu’un vol suborbital", veut-il rappeler.

Un bon système cardio-vasculaire

"Ce vol ne sera contraignant que durant la phase d’accélération (lorsque les passagers seront soumis à la poussée de la fusée) et celle de la rentrée orbitale, durant laquelle les passagers vont être tassés sur leur siège", assure Jean-François Clervoy. "Il faut à ce moment-là que le système cardio-vasculaire soit en bonne forme." Nul doute que Wally Funk, qui déclare cumuler 19.600 heures de vol et a appris à piloter un hélicoptère Black Hawk à plus de 70 ans, remplisse ces conditions

Les passagers passeront environ 3 minutes en apesanteur, à 106 km du plancher des vaches "avec les sensations typiques qu’éprouvent un astronaute : la poussée d’une fusée, le ciel qui se noircit, l’apesanteur et une vue de la terre avec un regard qui porte beaucoup plus loin que ce que l’on peut voir depuis un avion de ligne", précise encore Jean-François Clervoy. Une expérience "extraterrestre" dont ils reviendront, aussi brève soit-elle, "marqués à vie".