Votre musique préférée, aussi efficace qu'un médicament pour soulager la douleur ?

En cas de douleur, et si vous optiez pour de la musique plutôt qu'un antalgique ? Plusieurs scientifiques ont déjà prouvé que la musique avait un effet anti-douleur. Une nouvelle étude canadienne, parue dans la revue Frontiers in Pain Research, démontre aussi que c'est votre chanson préférée est plus efficace qu'un médicament. Comment cela est-il possible ?

La libération d'endorphines contre la douleur

La première chose qui procure du plaisir à notre cerveau est de prédire la suite de notre morceau favori, selon les experts. C'est une sorte de conditionnement. "Lorsque l'on écoute un morceau que l'on aime, on a toutes les émotions qui sont associées à ce morceau-là, puisque si on l'aime bien, c'est parce qu'on l'a écouté dans certaines circonstances", détaille Sylvie Choukroun, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS.

L'écoute pourrait donc nous ramener dans un "état mental" particulier, lié à un souvenir. Mais au-delà de rappeler un bon moment, écouter sa musique préférée peut diminuer une douleur par "la sensation de plaisir et de réduction du stress", qui provoque une "libération d'endorphines" et un "shoot de dopamine".

Et si vous voulez essayer par vous-même, l'expérience, menée sur 63 cobayes, montre que les mélodies mélancoliques, voire tristes, sont les plus efficaces pour réduire la douleur.