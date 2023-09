Santé : écouter de la musique pour aider à effacer le stress de la rentrée

En ce premier jour de rentrée, la rédaction d'Europe 1 vous propose une petite astuce pour rendre cette journée de rentrée un peu plus agréable en prenant le chemin de l'école avec les enfants ou du travail, en musique. On pourrait prendre exemple sur un très bon élève : l'écrivain Montaigne. Il avait choisi la musique pour diminuer son anxiété. "Montaigne avait une particularité, celle de se réveiller tous les matins avec, à l'époque ce n'était pas un radio-réveil, mais un orchestre qui venait lui jouer un peu de musique", rapporte Michel Lejoyeux, professeur en psychiatrie.

Réduire la douleur grâce à la musique

Une récente étude américaine révèle le bienfait de la musique dès la naissance. Par exemple, avec une mélodie, la piqûre serait moins douloureuse. "Les scientifiques ont testé l'effet antalgique, donc un effet de diminution, de la douleur chez des nourrissons auxquels on devait faire un petit prélèvement sanguin. On a montré que le fait de leur faire écouter du Mozart réduisait les réactions douloureuses", explique en détail le professeur en psychiatrie. Alors, il n'y a pas que Mozart selon Michel Lejoyeux qui peut détendre les esprits, il faut écouter attentivement la musique que l'on aime pour apaiser notre stress et de profiter d'une rentrée bien orchestrée.