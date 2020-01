Virus chinois : comment sont pris en charge les patients français ?

INTERVIEW

Depuis un mois, le coronavirus apparu en Chine a fait 41 morts et contaminé près de 1.300 personnes. Les cas récemment détectés dans une douzaine d'autres pays, dont la France, inquiètent les autorités du monde entier. Odile Launay, infectiologue, spécialiste du coronavirus et responsable du centre de vaccination de l'Hôpital Cochin à Paris, fait le point sur Europe 1 sur la prise en charge des trois patients contaminés identifiés dans l'Hexagone.

"Pour l'instant, nous n'avons pas de traitement antiviral spécifique pour le coronavirus", explique-t-elle d'abord. "Le traitement est en réalité une prise en charge symptomatique : on hospitalise les malades, on leur donne des médicaments contre la fièvre et s'ils ont une atteinte respiratoire sévère, ils sont pris en charge en réanimation", avec une assistance respiratoire.

"Des résultats d'ici quelques jours"

Le manque de connaissances autour de la période d'incubation et du degré de contagion imposent aux médecins de placer les patients en isolement dans des structures spécialisées et des services de maladies infectieuses "qui possèdent des chambres d'isolement avec des pressions négatives". En clair : elles empêchent la propagation du virus. A Paris, seuls les hôpitaux Bichat (pour les adultes) et Necker (pour les enfants) sont équipés pour prendre en charge les personnes chez qui a été détectées le coronavirus.

Des prélèvements sont réalisés sur tous les potentiels cas détectés et des tests établis par l'Institut Pasteur afin de cerner les caractéristiques épidémiologiques du coronavirus. "On va avoir les résultats d’ici quelques jours", garantit l'infectiologue.