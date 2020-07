Vacances d'été : comment éviter de raviver les tensions du confinement

Le confinement a parfois été synonyme de tensions dans les familles ou les couples. Comment éviter de les voir ressortir pendant les vacances d'été ? Invité de l’émission Sans rendez-vous, sur Europe 1, Christophe Bourgois, "coach révélateur d’intelligences", a dressé une petite liste de conseils pour profiter au mieux de ces vacances d'été à la saveur particulière, presque deux mois après la fin du confinement.

Échanger au maximum

De nombreux Français vont se retrouver en famille cet été, parfois avec leurs enfants toute la journée, comme pendant le confinement. Pour vivre ce moment le mieux possible, Christophe Bourguois conseille d'abord de faire des séances de "feebacks collectifs", pour tout déballer au début des vacances et partir du bon pied. "Dans les familles, on laisse en général très peu la parole aux enfants. Si vous avez souffert pendant le confinement et que vous avez quelque chose à dire, il faut absolument l’exprimer. On se met en rond, et on se dit, sans s’interrompre, ce qu’on a ressenti pendant le confinement. On doit être dans l’écoute. Il faut ouvrir un espace de communication", poursuit-il. Et le conseil vaut également entre adultes.

Favoriser des activités

Le coach conseille également de favoriser les activités collectives, tout en se gardant des moments pour soi. Et cela passe parfois par des démarches simples. "On a beaucoup regardé les infos à la télévision pendant le confinement", constate ainsi Christophe Bourguois. Il conseille donc par exemple d’éteindre la télé "à 20 heures, de temps en temps" pour varier les activités. Il suggère alors la lecture ou l’apprentissage d’une langue avec les enfants, par exemple.

Faire de la visualisation

Pour être plus détendu, il préconise de faire de la visualisation. "On peut tromper son cerveau", sourit-il. Avant de détailler :

"Il faut s’allonger dans un endroit très calme, mettre une musique douce et penser à quelque chose. Prenez l’exemple d’un carré de chocolat. Si vous concentrez sur la texture du chocolat, de l’emballage, vous allez avoir le goût du chocolat en bouche. C’est la première étape. Ensuite, souvenez-vous d’un moment heureux du confinement et visualisez le dans les moindres détails. Vous allez avoir l’impression de revivre le moment et cela va vous déstresser".

>> Pour retrouver d'autres conseils du coach Christophe Bourgois, retrouvez l'intégrale de cette émission de Sans rendez-vous par ici :