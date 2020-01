Urgences Chrono : proposer des structures adaptées pour réduire l’attente aux urgences

LA FRANCE BOUGE

Objectif zéro attente. Urgences Chrono est un service accessible à tous qui a pour ambition de réduire au minimum l’attente aux urgences. Chaque heure passée à attendre se traduit en surmortalité pour les patients les plus fragiles ou les plus graves. En situation d’urgence, on doit pouvoir s’orienter efficacement vers la structure la plus adaptée et la plus disponible. Urgences Chrono est une application Web et mobile, gratuite, qui référence toutes les solutions d’accueil en urgence (maison médicale de garde, service d’urgence publics et privés, centres de premiers recours, téléconsultation et même pharmacie de garde pour les petits bobos).

En informant correctement et massivement les patients, Urgences chrono souhaite un impact en diminuant les passages inappropriés aux urgences et également en diminuant les temps d’attente pour au final offrir un meilleur soin à moindre coût. D’autre part, ils auront un réel impact sur la qualité de vie au travail des équipes d’urgence. De fait, un turnover néfaste à la qualité des soins sera diminué.

Docteure Céline Jardy-Triola, médecin généraliste et présidente de Focus santé et CEO d'Urgences Chrono : "Nous aimerions que tous les Français puissent bénéficier de cet accès simple, universel et efficace à Urgences Chrono. Pour cela nous mobilisons des moyens et des talents pour que chacun puisse prétendre à être bien soignés, quand il faut, où il faut."