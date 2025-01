Un plan blanc déclenché à Romans-sur-Isère, pour faire face à l'épidémie de grippe

Certains hôpitaux de la Drôme et de l’Ardèche ont déclenché ces derniers jours un plan blanc pour faire face à l’afflux de patients touchés par l'épidémie de grippe. Un processus qui permet notamment de rappeler des soignants partis en vacances ou de déprogrammer des opérations prévues de longue date.

Particulièrement sévère cette année, l'épidémie de grippe enflamme actuellement toutes les régions de France, dont les départements de la Drôme et de l'Ardèche, où trois hôpitaux (Aubenas, Annonay et Romans sur Isère) ont dû déclencher le plan blanc.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une "couverture vaccinale insuffisante"

L'hôpital de Romans-sur-Isère est sous tension depuis les fêtes de Noël. Et cela se voit. "Il y avait des lits dans les couloirs. On a jusqu'à 60 patients présents dans les murs", déplore le docteur Antoine Blum, chef de service aux urgences. Un plan blanc a, en conséquence, été déclenché samedi dernier, ce qui permet, si besoin, de rappeler des soignants partis en vacances, ou de déprogrammer des opérations prévues de longue date.

Ici, la fréquentation a doublé entre Noël et Nouvel An. 145 patients au lieu de 75 en temps normal, dont beaucoup à risque. "On a soit des personnes âgées donc plus fragiles, soit des patients qui souffrent d'une autre pathologie et dont la grippe aggrave l'état", explique Vincent Pégeot, directeur de l'hôpital.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce dernier regrette notamment une couverture vaccinale insuffisante. "Elle aurait pu protéger, non pas de la grippe elle-même, mais au moins de l'hospitalisation. Certaines personnes qui sont aujourd'hui dans nos lits et qui requièrent de l'oxygène, auraient pu éviter cela si elles avaient été vaccinées". L'afflux des patients à l'hôpital devrait cependant se tasser avec la réouverture des cabinets de médecins de ville, au sortir des congés de fin d'année.