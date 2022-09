Qu'est-ce que la maladie du soda et quels sont les symptômes ?

C'est une pathologie encore trop méconnue : la NASH, aussi appelée la maladie du soda. Elle se caractérise par l’accumulation de graisses dans les cellules du foie et se développe de façon inquiétante dans les pays industrialisés. Pour parler de sa croissance inquiétante, des experts du monde entier se réunissent ce jeudi et jusqu'à vendredi à l'Institut Pasteur pour se pencher sur la création d'un traitement.

Entre 500.000 et 1 million de personnes touchées

Quels sont les chiffres ? En tout, 25 à 30 % des personnes obèses ou diabétiques de type 2 en sont atteints dans le monde. Une progression qui fait que ça sera prochainement la première cause de greffe de foie. En France, la NASH touche entre 500.000 et 1 million de personnes.

La malbouffe, l’addiction au sucre, et la sédentarité entraînent dans les cas les plus graves des lésions identiques à celles causées par une cirrhose. Mais le stade premier de cette maladie métabolique est ce que l’on appelle la maladie du foie gras. "Si on prend le foie gras, l'âge moyen est 40-45 ans chez les hommes, plutôt", détaille Lawrence Serfaty, professeur d’hépatologie au CHU de Strasbourg. "Si on voit des patients et des maladies plus avancées, c'est plutôt 55-60 ans [...] c'est une maladie qui se développe très lentement. Quand on a des enfants obèses, on a des sujets jeunes avec des maladies déjà avancées."

Un dépistage de la NASH est indiqué chez les patients à risque : les diabétiques de type 2 et obèses.

L'obésité des jeunes inquiète

Le problème, c’est qu'il s'agit d'une maladie silencieuse qui se développe sans aucun symptôme. Ainsi, la plupart des patients découvrent qu’ils sont touchés à la suite d’une simple prise de sang. Aux États Unis, la maladie du soda est désormais la première cause de greffe du foie. En France, c’est l’obésité galopante chez les plus jeunes qui inquiète.

Actuellement, seules une perte de poids conséquente et une meilleure hygiène de vie agissent sur la maladie. Mais selon les informations d'Europe 1, le premier traitement spécifique pourrait arriver sur le marché d’ici 2024.