Comment savoir si son enfant est hyperactif ou a un trouble de l'attention ?

Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est souvent délicat à diagnostiquer car un enfant turbulent, qui a du mal à suivre à l'école, n'est pas nécessairement atteint d'un problème de neurodéveloppement. Les symptômes sont nombreux et ne sont pas toujours les mêmes d'un enfant à l'autre. Ce lundi dans Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed répond à un père de famille qui se demande si le comportement de son plus jeune fils ne serait pas à mettre sur le compte d'une forme d'hyperactivité.

La question de Gabriel :

"Je suis papa de trois enfants. Mon dernier né, âgé de 9 ans, a des sautes d'humeur parfois violentes. Il est tout le temps en conflit avec ses deux sœurs, il lui arrive même de les taper. Avec ma femme nous sommes désemparés, nous nous demandons si notre fils ne serait pas hyperactif. Qu'en pensez-vous ?"

La réponse de Jimmy Mohamed :

"Le diagnostic est difficile, et prend souvent du temps. Donc, je n'aurai pas la prétention de dire avec certitude ce que ça peut être ou ne pas être. Mais ce que Gabriel décrit ressemble un peu à de l'impulsivité, qui peut faire partie, effectivement, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un trouble du développement qui va associer trois symptômes d'une intensité plutôt variable : un déficit de l'attention, une hyperactivité et de l'impulsivité. L'hyperactivité chez un enfant se traduit par une agitation permanente, c'est un enfant qui aura du mal à rester en place. L'impulsivité chez l'enfant se caractérise par une difficulté à attendre, l'enfant va être en permanence frustré, ce qui pourrait correspondre à ce que décrit Gabriel.

Il s'agit d'un enfant de 9 ans, est-ce le bon âge pour poser un diagnostic ?

À 2 ou 3 ans, il est très difficile de poser le diagnostic. Un enfant agité, un peu turbulent, n'est pas nécessairement un enfant hyperactif. Il faut qu'il y ait au moins un déficit de l'attention, qui pourrait se manifester par des difficultés à terminer certaines tâches nécessitant de la concentration. C'est donc au début de l'école que l'on se rend compte de ce problème, vers 5-6 ans, et généralement avant 12 ans.

Les enfants peuvent être qualifiés de rêveurs par l'instituteur, on dit également d'eux qu'ils ont tendance à avoir la tête dans les nuages. L'école est un bon marqueur car les enseignants sont censés être formés pour repérer les enfants un peu différents des autres.

Vers qui se tourner en cas de doute ?

Si vous avez l'impression que votre enfant est différent des autres, commencez par en parler à votre médecin de famille, qui est le premier recours. Il va regarder s'il existe d'autres problèmes à côté des troubles de l'apprentissage, comme une dyslexie, des troubles du sommeil ou des difficultés relationnelles, car souvent le lien social est plus difficile à tisser pour ces enfants.

Par la suite, plusieurs consultations avec un spécialiste - comptez au moins six mois pour une prise en charge globale -, seront mises en place. La prise en charge oscille entre traitements et aménagements du quotidien. Il faut absolument que l'enfant garde du lien social, qu'il ne soit pas exclu de ses autres petits camarades. Il faut également veiller à ce qu'il ne prenne pas de retard aux apprentissages à l'école, et enfin s'assurer que tout se passe bien à la maison."