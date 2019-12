Trois cosmétiques écolos et made in France pour affronter le froid

Notre peau peut parfois être mise à rude épreuve par le froid pendant les fêtes, au moment de rentrer dans le cœur de l'hiver. Pour la protéger tout en respectant la planète, des fondateurs de lignes de cosmétique made in France présentent au micro de Raphaëlle Duchemin leurs marques saines et éco-resonsables.

oOlution : responsable sur toute la ligne

Passée par les case ingénieure agronome et biochimiste, Anne-Marie Gabelica a mené trois années de recherches pour lancer oOlution il y a sept ans. Sa marque de cosmétiques respecte la peau autant que l'environnement : l'huile de palme y est bannie et le "100% naturel" n'est pas qu'un argument marketing. La fondatrice oOlution assure ainsi que ses laboratoires d'Aix en Provence et de Rhône-Alpes n'utilisent que des ingrédients naturels pour créer ses produits. Ces derniers sont personnalisé, avec des cocktails de nutriments pensés sur mesure, chaque peau ayant ses besoins.

Les emballages sont consignés et fournis avec une enveloppe pré-affranchie qu'il ne reste plus qu'à poster pour nettoyage. Ce sont ensuite des pensionnaires d'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) qui s'en chargeront, pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.

Z et Ma : du bio pour les jeunes

C'est l'une des nouvelles références de la cosmétique bio à destination des "millenials", génération née dans les années 80 et 90. Après un cancer du sein qui l'a ammenée à reconsidérer son rapport aux produits chimiques, Delphine Garbois a quitté son travail dans l'orfèvrerie pour fonder Z et Ma, avec une amie proche.

Formation de dermo-cosmétique en poche, elles trouvent un laboratoire dans le Sud Ouest aux 45 années d'expertise dans le bio et en font leur partenaire pour produire des gammes sans perturbateurs endocriniens et sans pétrochimie. De quoi répondre aux attentes d'une génération qui a entamé sa prise de conscience écolo et plus attentive que jamais à ce qu'elle met sur sa peau.

Bleu de Peau : les hommes aussi

Les hommes sont de plus en plus nombreux à recourir à la cosmétique. Et eux aussi cherchent du made in France bio et naturel, assure Martin Dumonet, cofondateur de Bleu de Peau. La marque propose donc depuis deux ans une gamme complète pour le soin de la peau, mais aussi pour la barbe, partie intégrante du visage.

Tout les produits sortent d'un laboratoire en Ardèche, qui assure au minimum 99% d'ingrédients naturels sur l'ensemble la gamme de Bleu de Peau, et 20% de bio (même si ce chiffre atteint par exemple les 100% sur l'huile de barbe). Une exigence certifiée par les labels Ecocert et Cosmébio, qui s'assurent aussi que le packaging est bien recyclable.