Hypertension : comment diminuer son stress de manière durable ?

DÉCRYPTAGE

À l'approche des jours sans soleil, il est important de faire le plein d'énergie. Dans le même temps, réduire son niveau de stress est capital si l'on veut bien vivre cet automne et cet hiver. Pour cela, Julia Vignali et Mélanie Gomez sont là. Les deux animatrices d'Europe 1 ont passé en revue, jeudi, les solutions qui permettent de lutter contre l'hypertension, à commencer par la diminution du stress. Dans Bienfait pour vous, jeudi, étaient aidées par Aline Richard, rédactrice en cheffe du Figaro Santé, et Claire Mounier-Véhier, cheffe de service au CHRU de Lille & co-fondatrice d’Agir pour le cœur des femmes.

Tout d'abord, cela peut paraître anodin, mais il faut "prendre le temps de prendre soin de soi" pour réduire son stress, explique Claire Mounier-Véhier. Il s'agit par exemple de "faire des pauses siestes le midi, sans forcément dormir, mais couper des écrans, se mettre au calme seul, pendant un quart d'heure".

Du jardinage et du yoga

Autre pilier de la lutte contre le stress, l'activité physique au sens large est un bon allié face au risque d'hypertension. "L'activité physique va faire sécréter des endorphines qui vont nous relaxer", poursuit la spécialiste. Mais cela prendre la forme de la marche ou du jardinage, sans forcément se lancer dans un marathon tous les deux jours.

Enfin, il est nécessaire de "garder cette notion de bienveillance, de sourire, de regarder et de s'occuper des autres. Ça va contrecarrer cette rumination négative qu'on a dans notre cerveau, où l'on est très tourné vers le négatif. Finalement, c'est aussi s'ouvrir aux autres avec le yoga, la méditation ou encore la respiration cadencée", détaille Claire Mounier-Véhier.