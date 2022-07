Covid-19 : test, vaccin, masque... Tout ce qu'il faut savoir avant de partir en vacances

Quelles destinations qui imposent un test et un vaccin ? Si vous voyagez en Europe, il n'y a plus aucune restriction. Vous n'avez pas besoin de faire un test antigénique avant de vous rendre en Grèce ou en Italie par exemple, que vous soyez vacciné ou non. Pour ceux qui préfèrent les Antilles, aucun test n'est exigé pour les vaccinés avec rappel. Les non-vaccinés, eux, devront présenter un PCR ou un antigénique négatif.

Pas besoin de test pour partir aux Etats-Unis

Pensez à glisser une boîte de masques dans votre valise : ils sont obligatoires dans les transports en Espagne et en Italie. Plus près de chez nous aussi à Nice à partir de lundi. Pour les Etats-Unis et la majorité de l'Amérique latine, pas besoin de test mais il faudra montrer une preuve de vaccination.

Isolement de cinq jours en France en cas de test positif

Peut-on voyager lorsqu'on est positif ? Il en va de la responsabilité de chacun, puisqu'aucun test n'est demandé par la plupart des pays. Il faut évidemment éviter. Si vous êtes testé positif sur votre lieu de vacances en France, un isolement de cinq jours est demandé pour les personnes vaccinées. Si vous tombez malade à l'étranger, la règle du pays s'applique. Les frais d'hôtel supplémentaires seront à votre charge.