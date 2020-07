Tailles, idées reçues, remèdes : trois choses que vous ignorez sur les micropénis

Un micropénis ne signifie pas nécessairement inefficacité, manque de sensation et impuissance, contrairement à certaines idées reçues. Sur Europe 1 on déconstruit ce cliché en vous parlant de ce phénomène qui touche au moins 1% des hommes en France. Tailles, idées reçues et remèdes, on vous dévoile trois choses que vous ignorez peut-être sur les micropénis.

Quelle est la taille d'un micropénis ?

Le micropénis fascine. De petite taille en comparaison à la moyenne, il peut en étonner plus d’un. Mais à partir de quelle taille peut-on parler de micropénis ? Un pénis de moins de sept centimètres lorsqu’il est en érection est considéré par les urologues comme un micropénis en comparaison à la moyenne qui est de 13.22 centimètres et de 11 centimètres de circonférence pour un pénis en érection.

Peut-on procurer du plaisir avec un micropénis ?

Pourtant, un pénis de petite taille ne suppose pas nécessairement une vie sexuelle médiocre ou même inexistante. Car, tout d’abord, la verge a beau être petite en longueur, cela n’implique pas que sa circonférence ne soit pas conséquente. D’autre part, le coït ne suggère pas seulement la pénétration car bien d’autres techniques existent. C’est du moins l’avis de Marc Galiano, urologue et andrologue au micro d’Europe 1 : "Il faut vraiment tenir compte des patients car on peut avoir une petite verge mais on peut aussi être très épanouis sexuellement. Ce n’est pas toujours un handicap car la sexualité ne doit pas être cantonnée à la pénétration. On peut par exemple avoir une sexualité par les caresses. Finalement, ce n’est pas longueur qui compte quand on parle de pénétration vaginale mais c’est le diamètre".

Allonger le sexe, est-ce une solution ?

Si le micropénis devient un handicap, des remèdes plus ou moins efficaces sont toujours possibles. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous et les risques sont conséquents. "Il est possible de s’étirer le pénis en utilisant des extensions de verge qui sont bien adaptées mais attention au risque de neuropathie (problème médical lié au nerf). Des opérations sont également possibles. Elle consiste à faire des micros-incisions en utilisant des hétérogreffes. Ce sont des opérations complexes et les résultats ne sont pas très bons", finit par conseiller Marc Galiano.

Une solution moins radicale est un peu plus à la portée de tous : l’application sur le pénis d’une crème chauffante, très souvent utilisée par les porns stars. Elle vous permettra, selon l’urologue Marc Galiano, "de dilater le pénis qui sera un peu plus long. Elle sera en tumescence comme après un rapport sexuel".